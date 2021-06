L’interview de Patrick Bruel pour "Villa Caprice" : "Quand je fais un film, je ne pense pas à mon image !"

Dans "Villa Caprice", le film de Bernard Stora, Patrick Bruel incarne Gilles Fontaine, un homme d’affaires à qui rien ne résiste, et qui est dans le viseur de la justice. Arrogant, sûr de lui, Gilles veut s’offrir les services d’un ténor du barreau , Luc Germon (Niels Arestrup). Mais ce dernier est coriace, et ne se laisse pas facilement acheter… Entre le requin de la finance et l’avocat brillant, commence une subtile partie de bras-de-fer. Qui va réussir à manipuler l’autre ?

Patrick Bruel : Avant tout, la perspective de tourner avec Niels Arestrup était incontournable pour moi, c’est quelque chose qui ne se refuse pas. Ensuite à la lecture du script, j’ai vu qu’il y avait vraiment deux personnages, c’était un vrai duel, un vrai duo-duel. Et j’ai senti qu’il y avait quelque chose à défendre, quelque chose à jouer. On s’est assis à la table, on a beaucoup travaillé avec Niels, Bernard Stora et Pascale Robert-Diard, la scénariste. Et on est arrivé à un point où j’ai pensé que cela allait être très réussi parce qu’ on ne cherchait pas à sauver les personnages . Un personnage comme le mien, on essaie de lui trouver des circonstances atténuantes, qui peuvent nourrir l’acteur, mais pas question de les mettre dans le scénario. J’ai cherché moi, à noircir encore plus le tableau pendant ces séances de travail. J’ai beaucoup aimé jouer ce personnage double , énigmatique, charismatique et en même temps détestable, manipulateur, machiavélique, et puis finalement, tout ça pour quoi ? Réussir dans la vie, c’est fantastique, mais réussir sa vie, c’est mieux ! En l’occurrence, ce sont deux hommes qui ne se rencontrent pas pour rien, ils ont tous les deux réussi dans la vie, ils sont tous les deux seuls , ils n’ont pas d’enfants, ils se sont construits sur le père, d’une manière ou d’une autre, l’un parce qu’il était trop présent, l’autre parce qu’il n’était pas là… Et en même temps, ces hommes auraient pu être de grands amis. Mais leurs démons les rattrapen t, démon du pouvoir, démon de la domination, démon de la manipulation, et ça donne cette joute verbale, et psychologique, et savoureuse pour le spectateur, et dramatique en soi dans la relation.

Vous dites que vous n’avez pas essayé de sauver le personnage, mais il y a quand même beaucoup d’acteurs qui hésitent à endosser un rôle antipathique, pour lequel le spectateur ne pourra pas ressentir d’empathie… Avez-vous hésité un moment, par rapport à ça ?

Pas du tout ! Pas une seconde ! J’ai fait entre 55 et 60 films, et j’ai dû faire 50 personnages solaires ! Donc, quand on me propose un personnage un peu tordu, un sale mec, je saute dessus, ça me fait très plaisir de pouvoir jouer la comédie vraiment du coup, parce qu’on va chercher des ressorts qui ne sont pas habituels, c’est un travail très intéressant. Quand j’ai tourné "Una famiglia" avec Sebastiano Riso, le film italien qui a été sélectionné à Venise il y a trois ans, c’était un personnage abominable à tout point de vue, et j’ai cherché à lui donner de l’humanité sans lui donner de circonstances atténuantes, et là c’est pareil avec Gilles Fontaine, j’essaie de lui donner de l’humanité, mais pas à excuser. Et j’ai même rajouté du machiavélisme dans son fonctionnement, dans une ou deux scènes en faisant des propositions au metteur en scène qui les a acceptées : c’est dur mais le personnage demande ça ! Non, je ne pense pas à mon image quand je joue un personnage au cinéma. Ça reste un film, ça reste un rôle.

La formule des Anglo-saxons "less is more" définit assez bien le jeu de Niels Arestrup, qui parvient à mettre énormément de sous-texte, de charge, et de pouvoir, sans surjouer. Comment avez-vous réussi à jouer au diapason avec lui ?

C’était d’un naturel confondant. On avait commencé il y a 4 ans par une lecture au théâtre d’une pièce qu’on aurait pu faire ensemble, mais que je n’ai pas pu faire à cause des dates. On avait adoré cette lecture, lui comme moi, on s’était complètement découverts. Moi je connaissais l’acteur qu’il était évidemment, lui me connaissait peut-être un peu moins, et il y a eu un vrai coup de foudre professionnel. Donc, quand on est arrivé sur le plateau, c’était d’une fluidité totale, je jouais ma partition, il jouait sa partition, mais je savais quelle partition il était en train de jouer, et je savais quelle partition je devais jouer en face de lui.

Forcément, quand vous jouez avec un joueur de tennis de haut niveau, vous élevez votre jeu, c’est normal…

Et parfois, il m’a même rendu le compliment, ce qui m’a énormément touché parce que venant lui. Moi, j’ai tendance de film en film à accéder à ce qui est le Graal pour un acteur, ce qui est le non-jeu. Je fais tout pour ça, je travaille là-dessus, je suis dans cette recherche-là permanente, et là, j’ai pu l’exprimer de la meilleure manière que je pouvais.