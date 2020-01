L'interview de Ludovic Colbeau-Justin pour "Le lion"

Ecrite par le tandem Matt Alexander, auteurs du "Boulet", "Le Lion" exploite la (très) vieille recette de la comédie de duo ou buddy movie, (le genre remonte à Gérard Oury – "La grande vadrouille", "La carapate" - et passe par Francis Veber – "L’emmerdeur", "La chèvre"…). Bref, rien de neuf sous le soleil. Sauf, bien sûr, le casting, avec le face-à-face inédit entre Dany Boon et Katerine.

Qu’ajouter de plus ? Que "Le lion" s’adresse prioritairement à un public populaire, avide de ce genre de péripéties. Qu’on est heureusement loin de la vulgarité franchouillarde des "Tuche" ou de " Camping". Néanmoins, les amateurs de comédies françaises plus subtiles attendront devront plutôt attendre le nouveau film de Toledano et Nakache ou de Nicolas Bedos…