L’interview de Guérin van de Vorst, réalisateur de "La part sauvage"

Dans son premier long-métrage, Guérin van de Vorst nous raconte l'histoire de Ben un ancien détenu qui après 3 ans de prison, Ben veut renouer avec son fils et trouver sa place dans la société. De travail de réinsertion en petites récidives, d'amitiés sincères en tentation intégriste, Ben va mener son combat pour résister à la haine et retrouver sa dignité d'homme libre.

Ben est quelqu’un qui a grandi dans les quartiers à Bruxelles, qui a eu une adolescence un peu compliquée, avec une famille pas très structurée – tout ce que je vous raconte ce n’est pas dans le film, c’est moi qui me suis imaginé ça – il est devenu délinquant adolescent, puis il a fait un enfant un peu trop tôt. Il n’a pas été capable de l’assumer et la délinquance l’a emmené en prison. Le film commence quand il sort de prison après 3 ans d’enfermement.

L’aventure a débuté quand un ami à moi m’a raconté une anecdote qu’il avait vécue avec son père quand il avait 10 ans. Il ne l’avait plus vu depuis plusieurs années et tout à coup son père a débarqué dans sa vie. Il est venu le chercher à l’école et il lui a fait vivre des expériences un peu transgressives qui l’ont fort marqué. Il avait des sentiments mélangés, il était content de retrouver son père et à la fois il sentait bien qu’il vivait des choses qui n’étaient pas tout à fait de son âge. Moi je me suis mis à imaginer ce que pouvait être la vie de ce père qui avait disparu pendant tout ce temps, et petit à petit le personnage s’est construit comme ça.

Ben, ce qui l’attire chez Mustapha plus que le discours c’est le fait qu’on lui offre une famille. C’est un petit peu une famille de remplacement qu’il trouve avec Mustapha. Il a des gens chez qui aller, avec qui il peut manger, passer du temps, il reçoit beaucoup d’affection, et comme ça frite avec la mère de son fils et qu’il ne parvient pas à voir son fils comme il le voudrait, il trouve la chaleur humaine dont il a besoin chez Mustapha. C’est ce qui fait qu’il tombe un petit peu dans le piège.

J’ai rencontré pas mal de gens, j’ai lu beaucoup, je me suis documenté sur le sujet, j’ai rencontré un collègue de Gilles Kepel, qui est quelqu’un d’important en France autour de la question du radicalisme. J’ai rencontré un ancien Imam, j’ai rencontré une mère d’un jeune jihadiste qui est mort en Syrie, ou en Irak, je ne sais plus, au bout de seulement 3 mois d’endoctrinement. Elle a pu me raconter un peu ce qu’elle avait perçu de la radicalisation de son fils avant que les événements tragiques arrivent. Voilà, j’ai essayé de me renseigner autant que je pouvais, d’avoir des témoignages, et de la part de gens comme cette dame-là, et de la part de professionnels, d’experts sur la question qui pouvaient m’en parler.

Le point central du film c’est Ben qui va retrouver son fils Samir, qu’il n’a plus vu et qui a déjà 10 ans. Cette envie de développer une relation entre ces deux personnages était votre idée de départ absolue ?

Je suis ravi de l’entendre en tout cas. Ça me va bien que vous le disiez. Oui, c’est vrai que dès qu’on pouvait ne pas bloquer la circulation, dès qu’on pouvait laisser un peu la vie se faire, on en profitait et on le faisait. On a filmé des quartiers de Bruxelles assez foisonnants, et c’était important pour moi de représenter la vie telle qu’elle est dans ces rues-là.

On peut aussi parler de votre mise en scène. J’ai lu que vous aviez fait pas mal de courts-métrages et également du documentaire. Etes-vous d’accord avec mon idée de dire qu’il y a quand même un fort aspect documentaire aussi dans cette façon de filmer Bruxelles ?

Oui, c’était vraiment ça le personnage. C’est qu’il devait pouvoir… on devait sentir que c’était une cocotte-minute. Comment il a préparé le rôle ? Il a un peu fait sa popotte de son côté. Je crois qu’il y a des choses dans le scénario qui le ramenait à sa vie personnelle, pas au niveau de la religion mais plutôt… Il n’a pas d’enfant non plus mais il est parvenu à y mettre des choses de lui, et puis en dehors de ça c’est quelqu’un qui connaît les quartiers aussi. J’ai l’impression que l’univers ne lui était pas complètement étranger. Je ne dis pas qu’il trainait avec des jihadistes, ni avec des radicaux, mais cette ambiance de quartiers, cette vie un peu rugueuse, je pense que sous certains aspects il l’a vécue aussi.

Il est quasiment de tous les plans et les plans où on ne le voit pas on sent qu’il habite le film. Comment l’avez-vous préparé à être un personnage extrêmement complexe, d’une fragilité à fleur de peau, qui est vraiment dans l’intériorité, parfois capable de colère, de violence ? Il est finalement assez imprévisible aussi.

Je cherchais un acteur qui a une intériorité très forte. Pour ça, Vincent Rottiers est assez extraordinaire. Même quand il ne fait rien on sent qu’il y a quelque chose qui bout à l’intérieur. C’est quelque chose de rare et de précieux chez un acteur. Donc je rêvais de lui offrir ce rôle.

On parle de Ben et on peut souligner l’interprétation assez formidable du personnage par Vincent Rottiers. Comment cet acteur français est-il venu intégrer votre film ?

Ça on l’a fait scène par scène. On s’est demandé pour chaque scène ce qui allait le mieux raconter ce qui était en train de se passer. On a essayé de ne pas être dogmatique. C’est parfois tentant en prépa de se dire on va faire tout le film comme ceci, ou comme ça. On a vraiment travaillé scène par scène, avec certaines références, on a avancé pas à pas, comme ça.

Parce que cette influence documentaire, je le répète, elle se voit dans la façon dont vous filmez la ville, mais aussi dans cette façon dont vous gérez aussi les silences et même parfois la musique. Il y a des parties du film sans aucune musique. Comment vous vient cette idée de filmer de telle ou telle manière ? Et de vous dire : là je mets du silence, la caméra suit le personnage et on peut tout interpréter.

Les films new yorkais des années 70 nous ont pas mal inspirés, Joachim Philippe, mon chef opérateur et moi. On a revu "Panic à Needle Park " de Jerry Schatzberg, c’est un film qui nous a assez fort impressionnés. Les premiers Scorsese… Ce sont des grandes références. Ce sont des films qu’on a vus en préparation.

Pour revenir à la question du djihadisme, je pense qu’il n’y a pas un jour où on n’en parle pas dans les journaux, c’est une thématique sensible mais vous la traitez sans jamais forcer le trait. Comment en vient-on à s’attaquer, en quelque sorte, à une problématique, sans être dogmatique et sans donner un jugement de valeur sur cette question-là ?

C’était tout à fait ça qu’on voulait faire. On sait que c’est un sujet d’actualité qui est hyper "touchy", et l’idée ce n’était pas de poser un jugement moral d’un bloc, ça n’aurait pas eu d’intérêt. On ne voulait pas démontrer que je djihadisme c’était mal, personne n’en doute, on voulait plutôt, à travers le personnage de Ben, essayer de comprendre comment on pouvait glisser sur la pente du radicalisme. Donc ça forçait à une espèce de distance. En tout cas je ne voulais pas que le film soit un discours sur le sujet, ni que ce soit forcément pédagogique. Je voulais qu’on partage l’expérience de ce jeune homme et qu’on vive avec lui ce glissement.

Et qu’on puisse interpréter dans les silences toutes les questions que Ben se pose à propos de tout son univers qu’il doit reconstruire.

Oui, tout à fait. On a travaillé à ce qu’il y ait un maximum de hors-champs pour que les choses ne soient pas trop expliquées et plutôt qu’on partage des moments avec lui, qu’on puisse se projeter dans ce qui est en train de l’habiter et sur le parcours qu’il fait.

Sans révéler la fin, on peut dire que tout s’accélère pour Ben, il doit prendre une décision qui va avoir des conséquences très fortes sur son entourage. Pouvez-vous nous dire, à nouveau sans révéler l’intrigue, la forte teneur émotionnelle de cette fin, comment l’interprétez-vous ?

On va présenter le film ce soir pour la première fois donc je ne sais pas encore comment les gens vont la vivre, mais moi j’avais envie que ce soit à nouveau une fin qui ne soit pas tout d’un bloc. Je pense que ce sera une fin plus ou moins heureuse selon les spectateurs qui la verront. C’était ça l’objectif.



Et cette fin, ce qui m’a beaucoup intéressé c’est qu’on se doute de quelle était la vraie direction que vous vouliez donner au film mais en même temps le doute est toujours permis quant à la véritable décision que prend Ben. Est-ce qu’il comprend en retrouvant l’amour de son fils qu’il s’est délié de ses démons ou au contraire parce qu’il ne peut plus fuir, il reste finalement.

Oui c’est ça. C’est ce que je voulais dire. C’était l’idée que le spectateur puisse s’approprier un peu le film, à la fois dans les silences de Ben pendant le film et à la fois avec les événements de la fin, et que chacun puisse se faire son idée de ce qu’il se passe réellement à la fin du film.

Quel est le sentiment que vous voudriez que le spectateur retienne de toute cette quête de Ben, de cet homme un peu perdu, qui essaie de retrouver l’amour de son fils et qui en même temps va faire des mauvaises rencontres, qui vont l’amener tout doucement vers une pente glissante ?

Il n’y a pas un seul sentiment que je voudrais que le spectateur garde, s’il pouvait en garder plusieurs ce serait pas mal mais en tout cas quelque chose de ce que l’amour filial peut transcender, et quelque chose de la fragilité aussi. Si on pouvait retenir quelque chose de la fragilité des gens qui basculent. Ils ne sont pas tous fragiles mais en tout cas dans le cas de Ben ça raconte aussi que certaines des personnes qui basculent peuvent être simplement des gens en manque d’affection.