L'avis de Cate Blanchett sur la Palme d'Or

Dans quelques heures, coup d'envoi de la 71ème édition du festival de Cannes avec la cérémonie d'ouverture et la première montée des fameuses marches rouges. Le jury aura la lourde tâche de départager 21 films d'univers très différents. Et cette année ce jury est présidé par une femme, l'actrice Cate Blanchett. Elle nous explique à quoi ressemble, selon elle, la palme d'or idéale.

Traduction

Je pense que ça doit être un film qui a tout ! Une palme d'or récompense toutes les performances : la direction artistique, l'image, le scénario et surtout toutes ces équipes qui bossent d'arrache pied pour faire un un film... tout la mise en scène quoi ! J'imagine récompenser un film qui va marquer les esprits, pas seulement les membres du jury d'ailleurs, mais le public en général bien au delà de la durée du festival. Et d'ailleurs dans l'absolu, en parlant de festival, je suis toujours très intéressée par la découverte d'autres films, ceux qui n'ont pas remportés de prix mais qui bénéficient d'un bon bouche à oreilles. Evidemment, c'est un très beau but de remporter une palme si prestigieuse mais en tant qu'artiste moi-même, je ne suis pas juste focalisée sur les films qui ont remporté un prix.