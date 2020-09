Keira Knightley n'a rien contre les concours de beauté, et pourtant..

La traduction

Ayrton Touwaide : Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire qui s'est passée, il y a déjà 50 ans ?

Keira Knightley : Je pense que ce qui m’a intéressé tout de suite en lisant ce script, c’est d’abord que je ne connaissais absolument rien du tout de cette histoire, et ensuite, j’ai été très intéressée de voir cette conversation sur le féminisme et l’intersection entre racisme et privilèges. Et c’est vraiment ce dont on discute aujourd’hui. Donc, j’ai lu le script sur cette histoire qui est arrivée il y a 50 ans, et je me suis dit : Waow, c’est fascinant et ça semble complètement d’actualité, parce que nous n’avons toujours pas de solution.

Et ce que j’aime beaucoup dans ce film, c’est que vous pensez que vous allez voir l’histoire d’un certain point de vue, et en fait non, l’histoire raconte deux points de vue opposés, avec toute leur complexité. Il n’y aucun sermon, d’aucun côté, et je crois que c’est ça qui fait la force de cette histoire.

Vous interprétez à nouveau un personnage fort et engagé dans un film basé sur une histoire vraie, qu’est-ce qui vous attire dans ce genre de projet ?

Pour moi, c’est un grand privilège d’apprendre à connaître ces histoires, et être embarquée pour quelques mois dans un sujet que je trouve intéressant est une des choses que je préfère dans mon métier. Dans ce projet-ci, je joue le rôle d’une personne qui a vraiment existé, j’ai passé du temps avec Sally Alexander, j’ai parlé avec elle de cette période, ses opinions, ce qu’elle lisait à l’époque, comment elle vivait, et c’était très excitant !

Les concours de beauté de nos jours restent très controversés, mais comme on le voit dans le film, ils servent aussi à donner du pouvoir aux femmes, quelle est votre opinion sur ce sujet ?

Je ne suis pas sûre que c’est une manière de donner du pouvoir aux femmes, je pense que ça peut certainement leur donner des opportunités. Et c’est l’un des messages de ce film : il y a cet aspect de "marché au bétail", où les femmes sont considérées comme des objets. Elles sont mises en compétition en fonction de leur apparence, mais elles peuvent gagner l’opportunité de voir le monde, d’expérimenter des choses, et peut-être de trouver une carrière. Ce que j’aime aussi dans ce film, c’est cette conversation entre mon personnage, et le personnage de Gugu (Mbatha-Raw, Miss Grenade dans le film, ndr) à la fin, quand elle dit : les petites filles m’auront vue gagner, et donc, elles auront un autre regard sur elles-mêmes, parce que j’ai gagné. Et vous vous dites, oui, bien sûr, voir de la diversité dans les compétitions de beauté est tellement important ! que des filles de partout, de toutes les nationalités, de toutes les couleurs de peau, puissent se voir comme belles, je pense que c’est toujours important. Et pourtant..