Géraldine Chaplin : "J'aurais accepté de jouer une chaise dans The Barefoot Emperor !"

Son nom fait partie de l’ Histoire du 7ème art : la fille aînée de Charlie Chaplin a réussi à se faire un prénom dans les films de son premier mari Carlos Saura ("Cria Cuervos"), dans le cinéma français ("Le voyage en douce" de Michel Deville) et chez des grands auteurs américains comme Robert Altman.

A 75 ans, elle déboule dans une suite de palace bruxellois avec l’énergie et l’enthousiasme d’une jeune fille, vous fait la bise et discute cinéma à brûle-pourpoint. Dans le film "The barefoot emperor" de Jessica Woodsworth et Peter Brosens, elle joue un double rôle et s’est jetée avec délectation dans l’aventure de ce film belge à distribution internationale.