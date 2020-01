Dany Boon et Philippe Katerine : "on était ravi que l'autre soit drôle !"

Sorti en salles cette semaine, le film "Le lion" est une comédie d'action qui met en présence pour la première fois à l'écran, Dany Boon et Philippe Katerine.

Le pitch, Romain, psychiatre (Philippe Katerine) a parmi ses patients Milan (Dany Boon), qui se fait appeler "Le lion" et qui se prétend agent secret interné par erreur. Lorsque la fiancée de Romain se fait mystérieusement enlever, le psychiatre, désemparé, choisit de croire aux talents d’espion de Milan et l’aide à s’échapper de l’asile… Commence alors une course-poursuite échevelée sur la piste des ravisseurs de sa fiancée.

Ecrite par le tandem Matt Alexander, auteurs du "Boulet", "Le Lion" exploite la (très) vieille recette de la comédie de duo (le genre remonte à Gérard Oury – "La grande vadrouille", "La carapate" - et passe par Francis Veber – "L’emmerdeur", "La chèvre"…). Bref, rien de neuf sous le soleil. Sauf, bien sûr, le casting, avec le face-à-face inédit entre Dany Boon et Katerine. De leur propre aveu, le courant comique est bien passé entre les deux comédiens. Et comme du temps de Belmondo ("Le Guignolo"), les deux ont exécuté la plupart des cascades eux-mêmes…