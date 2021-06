Spike Lee à l'honneur sur l'affiche du 74e Festival de Cannes

"BlacKKKlansman", le Ku-Klux-Klan vu par Spike Lee - JT 19h30 - 18/09/2018 Ces dernières années, on connaissait plus Spike Lee pour son activisme politique que pour son cinéma. En mai dernier, il revenait en compétition au Festival de Cannes avec "Blackkklansman", couronné par le Grand Prix du Jury. Le film s’inspire d’une histoire vraie, celle de Ron Stallworth. Dans les années 70 aux Etats-Unis, alors que la lutte pour les droits civiques de la communauté noire bat son plein, Ron devient le premier officier de police afro-américain dans un commissariat du Colorado. Accueilli avec méfiance par ses collègues, Stallworth va oser un étonnant pari : réussir à s’infiltrer dans les rangs du Ku Klux Klan. Au téléphone, son stratagème fonctionne à merveille ; il ne lui reste plus qu’à convaincre un policier blanc de lui servir de doublure lorsqu’il s’agit d’assister aux réunions du KKK…