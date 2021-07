" Titane ", c’est quoi ? C’est l’histoire abracadabrante d’ une tueuse en série qui, pour échapper à la police, se déguise en garçon et trouve refuge chez un sapeur-pompier, Vincent Lindon , qui veut croire qu’il s’agit de son fils disparu depuis des années… Jusque-là, le scénario est plutôt intéressant. Mais la réalisatrice Julia Ducournau, qui adore le cinéma de genre, a voulu ajouter une touche fantastique : son héroïne fait l’amour avec une voiture , tombe enceinte, et au lieu de perdre les eaux, a des fuites d’huile.

C’est bien simple : au BIFFF, le Festival du Film fantastique de Bruxelles, " Titane " déclencherait l’hilarité générale, et ce scénario, que même Stephen King – qui a quand même signé " Christine ", la voiture tueuse – ne commettrait pas même dans ses rêves les plus fous, permet à Julia Ducournau de décrocher le trophée le plus convoité du 7e art : la Palme d’Or. Il y a trois ans, on avait espéré qu’une autre femme, la Libanaise Nadine Labaki, décroche cette Palme avec son beau drame " Capharnaüm " ; hélas, il n’en fut rien.