L’actrice Doria Tillier, maîtresse de cérémonie du 74e Festival de Cannes

L’actrice française césarisée Doria Tillier sera la maîtresse des cérémonies d’ouverture et de fermeture du Festival de Cannes, qui aura lieu du 6 au 17 juillet sur la Croisette, a annoncé mardi le diffuseur Canal +.

"Canal +, aux côtés du Festival de Cannes, est heureux d’annoncer que Doria Tillier sera la maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture de cette 74e édition, produites par Canal + et qui seront retransmises en clair, en direct et en exclusivité les 6 et 17 juillet 2021", a annoncé la chaîne dans un communiqué.