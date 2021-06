Festival de Cannes : Plusieurs Belges sélectionnés, dont Joachim Lafosse avec son film "Les intranquilles"

En 2012 , il avait ainsi présenté "A perdre la raison" dans la section "Un certain regard", qui avait valu un prix d’interprétation féminine à Emilie Dequenne . A deux reprises, il avait également été retenu pour la Quinzaine des réalisateurs, avec "Elève libre" en 2008 et "L’Economie du couple" en 2016.

"Un monde" de la jeune belge Laura Wandel et "La Civil' de la cinéaste belgo-roumaine Teodora Ana Mihai font partie des 18 films retenus dans la section "Un certain regard" pour la 74e édition du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général du festival. "Un certain regard" vise à mettre à l’honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus.

Laura Wandel, ancienne étudiante de l’Institut des arts de diffusion (IAD) retrouve ainsi le chemin de la Croisette, 7 ans après la sélection de son court métrage "Les Corps étrangers", présenté en Compétition en 2014.

"Un monde", premier long métrage de la réalisatrice, autour du harcèlement, est porté par les jeunes comédiens belges Maya Vanderbeque et Gunter Duret dans les rôles principaux.

Le film est produit par Dragon Films avec l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

De son côté, Teodora Ana Mihai proposera, dans son premier long métrage de fiction, l’histoire déchirante d’une mère mexicaine qui perd sa fille kidnappée par un cartel de la drogue.

"La Civil" est une production de la société anversoise Menuetto, en coproduction avec Les Films du Fleuve des frères Dardenne, Mobra Films (Roumanie) et Teorema (Mexique). Le film a notamment bénéficié du soutien du Fonds audiovisuel de Flandre (VAF).