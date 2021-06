De Moretti à Sean Penn, Cannes s’offre un casting de choix après cette pandémie

"On ne s’embrassera plus en haut des marches, mais le cœur y sera tout autant": le Festival de Cannes veut tourner la page de la pandémie avec une sélection qui réunit des valeurs sûres comme Nanni Moretti, Jacques Audiard ou Apichatpong Weerasethakul.

Deux ans après la Palme d’Or décernée à "Parasite" du Sud-Coréen Bong Joon-ho, un an après l’annulation pour cause de pandémie, les sélectionneurs ont vu plus de 2000 films et en ont retenu une soixantaine.

Si le cinéma "aura pris l’empreinte de ce moment particulier" qu’est la crise sanitaire, reflétant "l’idée de tout perdre et de partir, d’aller ailleurs", la sélection cannoise ne s’y cantonne pas, a souligné le délégué général Thierry Frémaux : le plus grand festival de cinéma du monde sera riche de documentaires, de films "lanceurs d’alerte" ou "sur la question identitaire, de ce que nous sommes et de ce que devient le monde".

A Wes Anderson, Paul Verhoeven et Leos Carax, dont la présence était connue, s’ajoutent 21 élus en Sélection officielle, dont des habitués du festival déjà primés d’une Palme d’Or, comme Nanni Moretti, pour "Tre Piani", déjà prêt pour l’an dernier, Jacques Audiard pour "Les Olympiades", voyage "culturel social et générationnel" dans Paris, ou Apichatpong Weerasethakul pour son premier film en anglais hors de Thaïlande ("Memoria"), avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar.

