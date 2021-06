De Louis Garrel à Cyril Dion, le Festival de Cannes s'engage pour le climat

Sont également sélectionnés "La Panthère des Neiges" de Marie Amiguet, sur l'expédition au Tibet qui donné lieu au livre du même nom de Sylvain Tesson (prix Renaudot 2019), et "Bigger than Us", un documentaire de Flore Vasseur, co-produit par Marion Cotillard, sur de jeunes activistes.

Le Festival présentera aussi un documentaire indien, "Invisible Demons" de Rahul Jain, un "constat effrayant sur la pollution" à New Delhi, et un film du Chinois Zhao Liang, "I Am So Sorry", "voyage de Tchernobyl à Fukushima" sur les dangers du nucléaire.