Carrère et des nouveaux venus à Cannes pour la Quinzaine des réalisateurs

A noter également la présence des réalisateurs Miguel Gomes et Maureen Fazendeiro avec "Journal de Tûoa", un film consacré au confinement. Le Portugais Miguel Gomes effectuera son grand retour sur la croisette six ans après avoir triomphé à la Quinzaine avec les trois épisodes de ses "Mille et une nuits".

Il faudra aussi compter sur le film de la Britannique Joanna Hogg, "The Souvenir", avec l’actrice Tilda Swinton et sa fille, Honor Swinton Byrne, sur la relation intense entre une jeune étudiante en cinéma et un homme charismatique et inquiétant, un long-métrage présenté en séance spéciale.

Parmi les autres sélectionnés, "Luaneshat e kodres" (La Colline où rugissent les lionnes), premier film de la Franco-Kosovarde Luana Bajrami, qui avait joué aux côtés d’Adèle Haenel et Noémie Merlant dans "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma. Ou encore "Murina" d’Antoneta Alamat Kusijanovic, un premier film cofinancé par Martin Scorsese.

La 53e édition de la Quinzaine des réalisateurs, l’une des principales sections parallèles de Cannes, se tiendra du 7 au 15 juillet. Elle décernera cette année son Carrosse d’or, prix rendu par les réalisateurs de la Société des réalisateurs de films à l’un de leurs pairs, au documentariste américain Frederick Wiseman.