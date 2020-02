[VIDÉO] Suivez en direct la 10e cérémonie des Magritte du cinéma

La 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma aura lieu cette année encore au Square à Bruxelles. Produite pour la 3e année consécutive par la RTBF et diffusée en direct sur La Deux et AUVIO, elle débutera à 19h15 avec des interviews exclusives réalisées au pied du photocall à l’arrivée des acteurs et des actrices. L’humoriste Kody animera ensuite cette soirée festive, où les lauréats des 21 catégories seront dévoilés.