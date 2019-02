Pour suivre le direct sur Auvio, cliquez ici dès 20h!

La 9e Cérémonie des Magritte du Cinéma aura lieu cette année encore au SQUARE à Bruxelles. Produite pour la 2e année consécutive par la RTBF et diffusée en direct sur La Deux et AUVIO, elle débutera à 20h. La RTBF a mobilisé toutes ses équipes et ses plateformes pour faire briller le 7e Art au cours d'une soirée glamour ! Pour l'édition 2019, c'est l'humoriste Alex Vizorek qui en est le Maître de Cérémonie.