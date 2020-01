Qui est Spencer, l'auteur de l'affiche des Magritte du cinéma ?

Bon nombre de ses créations rendent ainsi un hommage vibrant au cinéma à l’instar de ses multiples portraits de Eraserhead. C’est d’ailleurs le personnage principal du film de David Lynch qui lui a inspiré son nom d’artiste, Spencer.

Noir et blanc ou couleur, son style est d’abord porté par des atmosphères ou des idées qu’il souhaite partager :

" Pour l’affiche des Magritte du cinéma, je me suis inspiré de la métaphore de l’œil et de la caméra. Ma volonté était de représenter le regard dans le cinéma, celui de la caméra, celui du réalisateur, celui des acteurs, celui des cinéphiles et des spectateurs. Dans ce regard, j’ai fixé l’élément référence de la Cérémonie : le trophée des Magritte du Cinéma ".