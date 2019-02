La neuvième Cérémonie des Magritte du Cinéma avait lieu le 2 février au Square à Bruxelles. Elle était présentée par Alex Vizorek et a réuni tout le gratin du cinéma belge.

Les plus beaux moments des Magritte 2019 en vidéo - © Tous droits réservés

Alex Vizorek explique comment être éligible aux Magritte

Le présentateur de la Cérémonie a tenu à expliquer comment être nominé aux Magritte, avec l'aide d'un schéma et d'une présentation.

Le système de financement et les complications entre films flamands et films francophones sont passés en revue par l'humoriste, avec foison de blagues et références au cinéma belge.