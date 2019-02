Les meilleurs seconds rôles du cinéma belge sont connus

De nombreux acteurs belges ont impressionné les critiques de cinéma cette année. L'Académie André Delvaux a nominé huit comédiens dans les catégories "meilleur second rôle féminin" et "meilleur second rôle masculin".

Les quatre actrices choisies par les membres de l'Académie sont Tania Garbarski pour "Bye bye Germany", Salomé Richard pour "La part sauvage", Lucie Debay pour "Nos batailles" et Erika Sainte pour "Une part d’ombre". Et le prix a été décerné à Lucie Debay pour "Nos batailles" !

Le Magritte du meilleur acteur dans un second rôle a été attribué à Arieh Worthalter dans "Girl". Il faisait face à Pierre Nisse dans "Laissez bronzer les cadavres", Bouli Lanners dans "Tueurs" et Yoann Blanc dans "Une part d’ombre" dans cette catégorie.

Découverte dans Somewhere between here and now d'Olivier Boonjing aux côtés d'Ariel Worthalter (également nominé cette année), Lucie Debay se révèle en 2016 dans Melody de Bernard Bellefroid, pour lequel elle obtient le Magritte du Meilleur espoir féminin. On la retrouve cette année dans cette même catégorie pour son rôle dans Nos batailles de Guillaume Senez, où elle relève le défi de faire exister en quelques scènes la mère absente du film.

Depuis quelques années, l'acteur belge Arieh Worthalter, découvert aux côtés de Lucie Debay dans Somewhere Between Here and Now d'Olivier Boonjing, navigue entre cinéma et télévision. Il était notamment de la série Transferts produite par Arte, qui lui a valu un Prix d'interprétation au Festival Séries Mania.

Découvrez la réaction et le discours des deux comédiens en vidéo ci-dessous !