Les Magritte du Cinéma : qui a le plus beau look ?

Qui reçoit le Magritte de la plus belle toilette pour cette 9ème édition ?

Comme toute cérémonie digne de ce nom, on débute par un défilé étincelant.

Pour cette 9ème édition, on sort le grand jeu avec le styliste Didier Vervaeren, toujours fidèle au poste quand il s’agit de relooker nos people. Il a tout prévu pour nous garantir une soirée glamour sur le tapis bleu !

À l'écoute de nos stars, il les aiguille au mieux pour que leur tenue corresponde à leur personnalité. De la sobriété à l’originalité, il y en a pour tous les goûts.

Les couleurs sobres, toujours efficaces pour garder la classe, sont de mise : du noir, du gris ou encore du bleu. Pour d’autres, on opte pour des couleurs plus scintillantes comme le doré. Les paillettes sont de la partie. La majorité des silhouettes sont plutôt classiques mais ce n’est pas pour autant qu’on ne retrouve pas quelques tenues qui sortent de l’ordinaire. Les Magritte, c’est aussi l’occasion de s’afficher avec un look audacieux, voire rocambolesque.

La cérémonie des Magritte, ce n’est pas que des films, des acteurs, des actrices et des réalisateurs, c’est aussi des looks inoubliables, jugez-en par vous même.