Les Magritte du Cinéma, le jury et les cinéphiles

Qui remportera un Magritte ce samedi 2 février ?

Les plus cités parmi les nommés sont "Tueurs" de François Troukens et "Girl" du cinéaste flamand Lukas Dhont, nommés à 9 reprises.

plus d'infos sur la page officielle

Les lauréats des 21 catégories seront révélés le samedi 2 février au Square lors de la cérémonie des Magritte du Cinéma animée par Alex Vizorek et transmise en direct en télévision sur La Deux et sur Auvio. Un Magritte d’honneur sera également attribué à Raoul Servais, le pionnier belge du film d'animation. Cette année, l’Académie André Delvaux représentée par plus de 850 professionnels du cinéma belge inclut 100 cinéphiles issus du public qui prendront part au deuxième tour de votes qui permettra de désigner les lauréats.