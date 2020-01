Les Magritte du cinéma : comment ça marche ?

Qui organise les Magritte ? Qui vote pour les films nominés ? Quels prix seront attribués lors de cette cérémonie ? Quelles seront les personnalités présentes ? Voici les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Ce samedi 1er février aura lieu la 10e cérémonie des Magritte du cinéma, au Square, à Bruxelles. Car oui, l’Académie André Delvaux aura déjà 10 ans en 2020 ! Baptisée du nom d’un des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma belge, l’Académie organise la Cérémonie des Magritte du Cinéma depuis 2011. Elle a été fondée pour promouvoir la richesse et la diversité du cinéma belge auprès du public et contribuer au rayonnement de notre cinéma à l’échelle nationale et internationale. Rapidement, la Cérémonie des Magritte du Cinéma est devenue LE rendez-vous annuel récompensant les films et professionnels du cinéma belge francophone. Les "Magritte" sont donc attribués annuellement (généralement début février), à l’issue d’un vote des membres adhérents de l’Académie. Ils sont remis au cours d’une cérémonie diffusée en direct par la RTBF sur la Deux et sur Auvio. ► Cliquez sur ce lien pour suivre la 10e Cérémonie des Magritte en direct, dès ce samedi 1er février à 19h15.

​​​​​​​Qui vote ?

Chaque année, via une procédure de vote en deux tours, les membres de l’Académie André Delvaux, soit plus de 850 professionnels du cinéma belge, élisent les lauréats des Magritte du Cinéma, réparti en 21 catégories : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleurs costumes, meilleure musique originale, meilleur documentaire, etc. ► Retrouvez ici la liste des nominés à la 10e Céremonie des Magritte du cinéma

Qui sera présent ?