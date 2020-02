Les lauréats des Magritte du Cinéma 2020 partent en tournée !

Cette année encore, les lauréats des Magritte du Cinéma 2020 seront en tournée ! Du 11 février au 18 mars, La Quadrature du Cercle (en partenariat avec l’Académie André Delvaux), propose au public de découvrir les films primés aux Magritte du Cinéma, dans l’ambiance conviviale des centres culturels et cinémas de proximité.

Le public est ainsi invité à (re) voir les meilleurs films belges francophones et à rencontrer celles et ceux qui les créent lors de chacune de ces projections. Cette année, La Tournée des Magritte du Cinéma fera à nouveau étape dans une quinzaine de villes francophones du pays. Dans chaque province, une ou plusieurs séances sont organisées :

Brabant wallon : Braine-l’Alleud, Genappe, Nivelles, et Tubize.

Bruxelles : Berchem-Sainte-Agathe, Ixelles, Saint-Gilles et Watermael-Boitsfort (à confirmer).

Hainaut : Antoing, Ath, Charleroi, La Louvière, Seneffe et Tournai.

Liège : Huy (à confirmer) et Waremme.

Luxembourg : Marche-en-Famenne.

Namur : Andenne, Gembloux et Éghezée.

En plus de la présence des équipes de films (en fonction de leur disponibilité) et/ou d’un animateur cinéma qui mène les échanges avec le public, chaque séance est accompagnée d’un événement : verre de l’amitié, expo photos "Les coulisses des Magritte", rencontres, débats,…



Les informations détaillées sur les séances seront communiquées via les sites et pages Facebook de la Quadrature du Cercle et des opérateurs participants dès le 5 février 2020.