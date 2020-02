Les espoirs du cinéma belge récompensés aux Magritte

C’est Idir Ben Addi dans Le jeune Ahmed qui a remporté le Magritte du meilleur espoir masculin. Avec Le Jeune Ahmed , Idir Ben Addi intègre le panthéon des personnages inoubliables imaginés par Jean-Pierre et Luc Dardenne , à l’image de Rosetta, du Fils ou du Gamin au vélo. Le jeune comédien liégeois, dont c’est le premier rôle, interprète un jeune Ahmed toute en opacité, en urgence et en mystère. Il incarne sa folle ténacité, petit soldat d’une cause qui le dépasse, mais qu’il vit aussi intensément d’un garçon de 12 ans. Il faisait également partie en ce début d’année des Révélations des César français.

Pour cette 10e édition, quatre comédiennes étaient nominées dans la catégorie "meilleur espoir féminin" :

Bebel Baloji (rôle : Binti) pour Binti

Raphaëlle Corbisier (rôle : Lou) pour Escapada

Victoria Bluck (rôle : Louise) pour Le jeune Ahmed

Mya Bollaers (rôle : Lola) pour Lola vers la mer

C’est Mya Bollaers qui a remporté le Magritte du meilleur espoir féminin avec son rôle de Lola dans Lola vers la mer de Laurent Micheli, produit par Benoit Roland (Wrong Men). Lola vers la mer dresse le portrait d’une jeune femme de son temps, en froid avec son père et en lutte contre la société, une jeune femme transgenre qui ne s’embarrasse pas des clichés, et invente sa propre féminité, loin des codes du genre, tout en cheveux délavés, skate au pied et blousons fluo sur le dos. Mya Bollaers, actrice débutante et elle-même jeune femme trans*, tient tête avec panache à Benoît Magimel, dans le rôle d’un père déboussolé qui va devoir faire la paix avec sa fille et ses propres fantômes pour affronter le deuil de sa femme. Elle faisait également partie en ce début d’année des Révélations des César français.

Dans un discours de remerciement émouvant, la jeune femme a déclaré :