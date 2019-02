Le Magritte du meilleur film est "Nos batailles" de Guillaume Senez

Le prix du meilleur film a été attribué à Guillaume Senez pour "Nos batailles" lors de la neuvième Cérémonie des Magritte du Cinéma ce 2 février.

Les nominés dans la catégorie "meilleur film" étaient :

Bitter flowers d’Olivier Meys, produit par Valérie Bournonville et Joseph Rouschop (Tarantula)

d’Olivier Meys, produit par Valérie Bournonville et Joseph Rouschop (Tarantula) Laissez bronzer les cadavres de Hélène Cattet et Bruno Forzani, produit par Eve Commenge (Anonymes Films)

de Hélène Cattet et Bruno Forzani, produit par Eve Commenge (Anonymes Films) Mon ket de François Damiens, produit par Patrick Quinet (Artémis Productions)

de François Damiens, produit par Patrick Quinet (Artémis Productions) Nos batailles de Guillaume Senez, produit par Isabelle Truc (Iota Production)

de Guillaume Senez, produit par Isabelle Truc (Iota Production) Tueurs de François Troukens et Jean-François Hensgens, produit par Jacques-Henri et Olivier Bronckart (Versus productions)

Nos batailles plonge son héros au coeur du monde du travail, d'une société ubérisée, où lutter pour ses valeurs demande une énergie dévorante. Et où concilier les sphères professionnelles et intimes relève si ce n'est de l'impossible, du moins du don d'ubiquité. Or Olivier doit composer avec l'absence, celle de sa femme, subitement disparue, une absence dont Guillaume Senez traite avec talent et acuité, parvenant à laisser imaginer sans forcément l'expliquer la détresse de cette mère démissionnaire. Nos batailles est produit par Isabelle Truc pour Iota Productions, comme Keeper, le précédent film de Guillaume Senez, Magritte du Meilleur premier film en 2017.

Découvrez le discours du lauréat en vidéo ci-dessous !