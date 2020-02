Le Magritte du meilleur film est Duelles d’Olivier Masset-Depasse

Le prix du meilleur film a été attribué à Olivier Masset-Depasse pour Duelles lors de la 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma ce samedi 1er février.

Les nominés dans la catégorie "meilleur film" étaient :

Duelles d’Olivier Masset-Depasse, produit par Jacques-Henri Bronckart (Versus production)

Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne, produit par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve)

Lola vers la mer de Laurent Micheli, produit par Benoit Roland (Wrong Men)

Nuestras madres de César Diaz, produit par Géraldine Sprimont et Anne-Laure Guégan (Need Productions)

Seule à mon mariage de Marta Bergman, produit par Jean-Yves Roubin et Cassandre Warnauts (Frakas productions)

Avec Duelles, Olivier Masset-Depasse livre un thriller psychologique au féminin implacable axé autour de deux femmes en perdition, deux mères louves et madones à la fois, transfigurées par leur instinct maternel. Sans en dire plus sur le dénouement de l’inévitable affrontement final, Duelles tient autant ses promesses esthétiques que narratives, Olivier Masset-Depasse prouvant au passage, après deux premiers films déjà radicalement différents, son aisance à s’emparer d’un genre et de ses ressorts esthétiques pour servir son projet cinématographique.

Duelles est produit par Jacques-Henri Bronckart pour Versus Production, dont c’est la 9e nomination dans cette catégorie, déjà remportée en 2012 pour Les Géants, en 2013 pour A perdre la raison et en 2017 pour Les Premiers les derniers. Versus est également coproducteur de De Patrick, qui a remporté cette année le Magritte du Meilleur film flamand et qui a été produit par Savage Film.

Duelles, d’Olivier Masset-Depasse, est incontestablement le grand vainqueur de cette 10e édition des Magritte du Cinéma, remportant toutes les catégories pour lesquelles le film était nominé, soit 9 trophées, un record dans l’histoire des Magritte !

