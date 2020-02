Le Magritte du meilleur acteur décerné à Bouli Lanners

Danny Boon a remis le prix du meilleur acteur à Bouli Lanners lors de la 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma pour le film "C’est ça l’amour".

Casting éclectique dans cette catégorie Meilleur acteur où se trouvaient deux "poids lourds" des Magritte familiers de l’exercice, Bouli Lanners et Benoît Poelvoorde, et deux "novices" de la catégorie, Kevin Janssens dont c’était la première nomination aux Magritte du Cinéma, et Marc Zinga, Meilleur espoir en 2015.

Et c’est Bouli Lanners qui a remporté le Magritte du meilleur acteur pour "C’est ça l’amour". Une belle récompense pour le Liégeois 9 fois nominé aux Magritte du cinéma durant sa carrière.

Dans C’est ça l’amour, Bouli Lanners interprète Mario, petit fonctionnaire de province rattrapé par la cinquantaine qui voit sa femme partir, alors même que ses filles aspirent à prendre le large. Il n’a pas les clés pour faire face à ce départ, ni à ce besoin soudain d’émancipation. Bouli Lanners et Claire Burger dressent le portrait d’une autre masculinité à mille lieues de celle imposée par les stéréotypes de la société patriarcale. C’est la 9e nomination pour Bouli Lanners l’acteur aux Magritte du Cinéma, si l’on compte celle pour De Patrick dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.

Souffrant d’une grippe, Bouli Lanners n’était pas présent à la cérémonie ; mais a envoyé un de ses amis récupérer son prix.