Le Magritte de la meilleure actrice est attribué à Veerle Baetens pour Duelles

Le prix de la meilleure actrice a été attribué à Veerle Baetens lors de la 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma pour le film Duelles

Les nominées dans la catégorie "meilleure actrice" étaient :

Veerle Baetens (rôle : Alice Brunelle) pour Duelles

Anne Coesens (rôle : Céline Geniot) pour Duelles

Lubna Azabal (rôle: Tala/Rachel) pour Tel Aviv on fire

Cécile de France (rôle : Corine) pour Un monde plus grand

Dans Duelles, Veerle Baetens incarne Alice Brunelle, mère de famille tirée à quatre épingles, dévouée à son mari et son fils, mais aussi à son amie et voisine, Céline. Jusqu’au jour où le malheur frappe la maisonnée de Céline, sous les yeux d’Alice… Veerle Baetens joue avec élégance et énergie les héroïnes hitchcokiennes dans le thriller psychologique d’Olivier Masset-Depasse, tiraillée par le doute et le soupçon. A moins bien sûr qu’elle n’ait quelque chose à cacher. C’est sa deuxième nomination dans la catégorie de la Meilleure actrice, qu’elle a déjà remportée en 2016 pour Un début prometteur.

Duelles d’Olivier Masset-Depasse, est incontestablement le grand vainqueur de cette 10e édition des Magritte du Cinéma, remportant toutes les catégories pour lesquelles le film était nominé, soit 9 trophées !

