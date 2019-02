Le Magritte de la meilleure actrice est attribué à Lubna Azabal dans "Tueurs"

Le prix de la meilleure actrice a été attribué à Lubna Azabal lors de la neuvième Cérémonie des Magritte du Cinéma pour le film "Tueurs"

Les nominées dans la catégorie "meilleure actrice" étaient Yolande Moreau dans le film "I Feel good", Cécile de France dans "Mademoiselle de Joncquière", Lubna Azabal dans "Tueurs" et Natacha Régnier dans "Une part d’ombre".

Actualité chargée pour Lubna Azabal, puisqu'elle était à l'affiche de deux films qui ont fait le tour du monde et engrangé les prix en festival, Sofia de Myriem Benm'Barek et Tel Aviv on Fire de Sameh Zoabi. On l'a également beaucoup vue à la télévision dans la série Nox de Mabrouk El Mechri, aux côtés de Nathalie Baye et Maïwenn, dans Les Rivières Pourpres, mais aussi dans la deuxième saison de La Trêve. Plutôt rare dans le cinéma belge, elle était de retour l'année dernière dans le rôle intense et ténébreux de Lucie Tesla, la flic rebelle et déterminée de Tueurs de François Troukens et Jean-François Hensgens. C'est la 4e nomination pour la comédienne, déjà primée à deux reprises pour Incendies en 2012, et La Marche en 2015.

Découvrez le discours de la gagnante en vidéo ci-dessous !