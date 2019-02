La 9e Cérémonie des Magritte ouverte par les présidents Patar et Aubier

L'Académie André Delvaux a choisi les réalisateurs belges Vincent Patar et Stéphane Aubier pour présider la neuvième cérémonie des récompenses du cinéma belge.

Le duo le plus déjanté de l'animation belge, notamment reconnu pour la saga "Panique au Village" et le long-métrage "Ernest & Celestine" (réalisé avec Benjamin Renner), a ouvert la cérémonie en compagnie de leurs plus célèbres personnages.

Les deux cinéastes succèdent à l'actrice Natacha Régnier dans ce rôle de présidents des Magritte du Cinéma. Concernant leur actualité, Patar et Aubier viennent d'achever le tournage de "La Foire Agricole", les nouvelles aventures de "Cowboy" et "Indien", que l'on devrait découvrir cet hiver. Ils travaillent également sur l'adaptation télévisée de "Chien Pourri".

Découvrez leur discours d'ouverture en vidéo ci-dessous !