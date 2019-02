Guillaume Senez remporte le Magritte de la meilleure réalisation pour "Nos batailles"

Quatre films étaient en lice pour le prix de la meilleure réalisation lors de la neuvième Cérémonie des Magritte du Cinéma. Le cinéaste Guillaume Senez a été récompensé pour le long-métrage "Nos batailles".

Les nominés au prix prestigieux étaient Olivier Meys pour "Bitter flowers", Hélène Cattet et Bruno Forzani pour "Laissez bronzer les cadavres", Guillaume Senez pour "Nos batailles" et François Troukens et Jean-François Hensgens pour "Tueurs".

Avec Nos batailles, son deuxième long métrage (le premier Keeper avait d'ailleurs remporté le Magritte du Meilleur premier film en 2017), Guillaume Senez met en scène les atermoiements d'un père de famille qui doit faire le difficile apprentissage des codes qui régissent une société nouvelle qu'il n'a pas anticipée. Sans même s'en apercevoir, il reproduit de vieux schémas patriarcaux, là où sa situation voudrait qu'il voit les choses d'un oeil neuf. La famille est à repenser, le travail aussi.

Le film mêle avec délicatesse l'intime et le social, la sphère privée et la sphère publique, la famille et le travail. Comme dans Keeper, le cinéaste excelle dans la direction d'acteur, aussi bien avec son héros chevronné (Romain Duris) qu'avec les jeunes enfants au coeur du film (Basile Grunberger et Lena Girard Voss, nominés cette année) d'un naturel confondant.

Regardez le discours du lauréat en vidéo ci-dessous !