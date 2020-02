Duelles sacré grand vainqueur de la 10e cérémonie des Magritte du cinéma

C’est un raz-de-marée, 9 prix pour le film d’Olivier Masset-Depasse, sacré ce samedi 1er février 2020 aux Magritte du Cinéma. Non seulement le cinéaste a reçu le Magritte de la Meilleure réalisation , mais la direction artistique du film a également été saluée par les professionnels de l’Académie André Delvaux, qui ont sacré tous les techniciens nominés pour le film, qui reçoit donc le, de la, du, et de laOlivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini reçoivent également lepour cette relecture très particulière du roman de Barbara Abel.remporte pour la deuxième année d’affilée lepour le film.Enfin, les deux héroïnes du film étaient en lice pour le Magritte de la Meilleure actrice , Anne Coesens et Veerle Baetens. C’est la deuxième qui l’a emporté, venant ainsi ajouter une nouvelle statuette à son palmarès personnel, puisqu’elle avait déjà gagné en 2016 pour Un début prometteur.