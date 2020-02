Découvrez le palmarès complet de la 10e cérémonie des Magritte du cinéma

À l’issue des Magritte du cinéma 2020, voici les nominés et les lauréats des 22 catégories !

► Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlin ont remporté le Magritte du meilleur scénario pour Duelles !

► Myriem Akheddiou a remporté le Magritte de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le jeune Ahmed !

► Arieh Worthalter a remporté le Magritte du meilleur acteur dans un second rôle pour Duelles !

Les nominés étaient :

Atlantique de Mati Diop, coproduit en Belgique par Jean-Yves Roubin et Cassandre Warnauts (Frakas Productions)

de Mati Diop, coproduit en Belgique par Jean-Yves Roubin et Cassandre Warnauts (Frakas Productions) Les frères Sisters de Jacques Audiard, coproduit en Belgique par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve)

de Jacques Audiard, coproduit en Belgique par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve) Sorry we missed you de Ken Loach, coproduit en Belgique par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve)

de Ken Loach, coproduit en Belgique par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve) Tel Aviv on fire de Sameh Zoabi, coproduit en Belgique par Patrick Quinet (Artémis Productions)

► Sorry we missed you a remporté le Magritte du meilleur film étranger en coproduction !