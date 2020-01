Ce qui vous attend ce 1er février pour les Magritte du cinéma 2020

Comme l’année dernière, c’est au Square que se déroulera la 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma. La RTBF a mobilisé toutes ses équipes et ses plateformes pour faire briller le 7e art au cours d’une soirée glamour, qui aura lieu ce samedi 1er février 2020. Voici ce qui vous attend :

Une soirée RTBF, à suivre en direct

Un show à l’américaine signé Kody

Pour cette 10e édition, c’est Kody, humoriste bien connu et grand habitué des planches, qui animera cette soirée festive dans l’esprit des "entertainments" qui le font rêver depuis son enfance. Mais même si Kody nous a parlé d’un "show à l’américaine"… il vous garantit qu’il sera quand même bien de chez nous ! Avec élégance et humour, le comédien va même vous réserver des surprises originales et peu courantes dans ce type de Cérémonie. Du côté des remettants - issus d’univers très différents - on s’attend à des interventions surprenantes. C’est la première année aussi que les Magritte du Cinéma rendront hommage aux disparus de ces dernières années… Un moment d’émotion garanti, avec la complicité d’Alice on the Roof.

La talentueuse Monica Bellucci à l’honneur, et Pascal Duquenne président

3 images © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Vous le savez déjà, le Magritte d’honneur sera décerné à la séduisante et talentueuse Monica Bellucci, la plus francophile des actrices italiennes. Nous vous dévoilions également il y a quelques jours que le Président de la soirée sera Pascal Duquenne. Celui-ci remettra le Magritte du Meilleur film et on se doute qu’il y a aura une belle complicité entre le Maître de cérémonie et celui qui a ému et marqué les esprits avec sa prestation dans "Le huitième jour" de Jaco Van Dormael, et que le réalisateur retrouve de film en film.

16 coproductions RTBF nominées

3 images © Magritte du cinéma 2020