16 coproductions RTBF nominées au Magritte du cinéma 2020

La RTBF est fière d’annoncer que 11 longs-métrages, 2 courts-métrages et 3 documentaires figurent parmi la liste des nominés.

Ce samedi 1er février aura lieu la 10e Cérémonie des Magritte du Cinéma au SQUARE. Et parmi les nominés aux Magritte du Cinéma 2020 sélectionnés avec soin par les membres de l’Académie André Delvaux – soit plus de 850 professionnels du cinéma belge – se trouvent 16 coproductions RTBF.

Parmi les longs-métrages nominés, 11 ont été coproduits par la RTBF. Il s’agit de :

"Duelles" d’Olivier Masset-Depasse

" Le jeune Ahmed" de Jean-Pierre et Luc Dardenne ;

" Lola vers la mer" de Laurent Micheli ;

" Seule à mon mariage" de Marta Bergman ;

" C avale" de Virginie Gourmel ;

" Escapada" de Sarah Hirtt ;

" Pour vivre heureux" de Dimitri Linder et Salima Sarah Glamine ;

" Tel Aviv On Fire" de Sameh Zoabi ;

" Le grand Bain" de Gilles Lellouche ;

" Emma Peeters" de Nicole Palo et

" Trois jours et une vie" de Nicolas Boukhrief

Dans la section documentaire, nous sommes également fiers de présenter 3 de nos coproductions : "Bains publics" de Kita Bauchet, "By The Name Of Tania" de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez ; et "Sans frapper" d’Alexe Poukine.

Auxquels s’ajoutent le superbe "Bruxelles-Beyrouth" de Thibaut Wohlfahrt et Samir Youssef dans la catégorie "court-métrage de fiction", ainsi que "La foire agricole" de Stéphane Aubier et Vincent Patar dans la catégorie "court métrage d’animation".

► Qui remportera un Magritte ce samedi 1er février ? Rendez-vous sur La Deux et AUVIO pour connaître les résultats dès 20h ! Sur AUVIO, de 19h15 à 19h55, vous aurez droit également en exclusivité à des interviews réalisées au pied du photocall à l’arrivée des acteurs.

