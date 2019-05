Zoey Deutch et Glen Powell de retour dans une comédie romantique pour Netflix

Les acteurs américains se donneront une nouvelle fois la réplique dans une comédie romantique intitulée "Most Dangerous Game" pour Netflix, a-t-on appris dans la presse américaine. En plus d'avoir décroché des rôles, Zoey Deutch et Glen Powell en seront également les producteurs exécutifs. Le tournage devrait être lancé au début de l'année 2020.

Ces deux-là ne se quittent plus. Presque un an après la sortie de "Petits coups montés" sur Netflix en juin 2018, Zoey Deutch et Glen Powell se retrouveront dans une nouvelle comédie romantique, toujours pour le géant américain, ont dévoilé les médias US. Les deux acteurs y retrouveront l'équipe du film, à savoir la scénariste Katie Silberman qui signera le script et co-produira le film aux côtés de Justin Nappi pour Treehouse Pictures.

Si l'intrigue de cette comédie romantique n'a pas encore été dévoilée, il ne s'agira pas d'une suite du film "Petits coups montés". "Alors qu'il est clair que le public réclamait une suite, nous sommes impatients à l'idée de créer un film nouveau et distinct", a déclaré Justin Nappi, l'un des producteurs.

"Cela sera passionnant de voir Glen et Zoey faire quelque chose de complètement différent", a rajouté Juliet Berman, l'une des productrices également impliquées dans le projet. "Nous avons tous discuté de ce que nous pourrions encore faire et [Most Dangerous Game] est quelque chose que Katie nous a proposé, qui était excitant d'un point de vue créatif comme nouveau projet et nous avons sauté sur l'occasion", a-t-elle conclu.

Outre ce projet, Glen Powell est attendu dans la suite de "Top Gun", prévue pour 2020, actuellement en tournage. Quant à l'actrice américaine Zoey Deutch, elle fera partie de la distribution de la nouvelle série de Ryan Murphy, "The Politicians", également attendue sur Netflix dans le courant de l'année.