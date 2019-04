"X-Men : Dark Phoenix" : une dernière bande-annonce avant sa sortie en salles

X-Men : Dark Phoenix | Bande-Annonce Finale [Officielle] VF HD | 2019 - 18/04/2019 Le 5 juin au cinéma ! X-MEN: DARK PHOENIX est la chronique de l'un des personnages les plus emblématiques de l’univers X-Men, Jean Grey, et de sa transformation en l'iconique Phénix Noir. Lors d'une périlleuse mission spatiale, Jean est frappée par une force qui la change en l'un des mutants les plus puissants qui soient. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men. Voici le point d'orgue de vingt années d'histoire des X-Men, et l'ultime confrontation entre la famille de mutants que nous avons appris à aimer et son pire ennemi : l'une des leurs. Découvrez avant tout le monde et en exclusivité toutes les vidéos FOX, abonnez-vous : http://po.st/20thCenturyFoxFrance Site dédié : https://bit.ly/2u6ofSP FACEBOOK : https://www.facebook.com/xmenFR/ INSTAGRAM : https://www.instagram.com/20thcenturyfoxfrance/ TWITTER : https://twitter.com/20thcfox_fr #XmenDarkPhoenix