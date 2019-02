Writers Guild of America Awards 2019 : "Can You Ever Forgive Me ?" et "Eighth Grade", grands gagnants

Les lauréats de la 71ème cérémonie des Writers Guild of America Awards, qui récompense chaque année les scénaristes de la télévision et du cinéma membres de la Writers Guild of America, ont été annoncés ce dimanche soir au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles.

"Can You Ever Forgive Me ?" de Marielle Heller et "Eighth Grade" de Bo Burnham ont créé la surprise aux Writers Guild of America Awards. Le premier a remporté le prix du meilleur scénario adapté pour Nicole Holofcener tandis que le second est reparti avec le trophée du meilleur script original écrit par Jeff Whitty et Bo Burnham.

"Can You Ever Forgive Me ?" a devancé "Black Panther", "If Beale Street Could Talk", "A Star Is Born" et "BlacKkKlansman". "Eighth Grade" a lui battu Alfonso Cuaron et son "Roma", Adam McKay pour "Vice", Bryan Woods, Scott Beck et John Krasinski pour "A Quiet Place" et Peter Farrelly pour "Green Book".

Côté télévision, "The Marvelous Mrs. Maisel" (meilleure comédie), "The Americans" (meilleur drame) et "Barry" (meilleure nouvelle série) font partie des principaux primés.

Cependant, cet évènement n'est pas forcément annonciateur des Oscars, beaucoup des nommés n'étant pas éligibles pour les Writers Guild of America Awards à cause de règles très strictes. Ainsi, "La Favorite", la comédie historique de Yorgos Lanthimos, grand favori de la grande messe du cinéma américain, ne faisait pas partie des cinq derniers films en course aux WGA, sa production internationale n'ayant pas pris le temps de prouver son éligibilité.

