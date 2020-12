Wonder Woman : un record d'entrées et un troisième volet

Alors que le second épisode consacré à la super-héroïne vient de sortir dans les cinémas américains, Warner Bros. a annoncé qu’un troisième chapitre allait voir le jour, toujours porté par la réalisatrice Patty Jenkins et l’actrice Gal Gadot.

Wonder Woman 1984, deuxième film consacré à l’héroïne sorti ce week-end dans 2100 salles nord-américaines, a signé la meilleure ouverture de la difficile année 2020, en engrangeant 16,7 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Il a ainsi dépasser la performance de Tenet cet été. Voilà de quoi donner un peu d’air à l’un des nombreux secteurs touchés par la crise.

Parallèlement, et malgré la polémique, Warner Bros. a sorti le film sur la plateforme de streaming HBO MAX. Les responsables de celle-ci ont indiqué que dès vendredi soir, près de la moitié des 12,6 millions d’abonnements l’avaient regardé.

Déjà précédemment présagé par Patty Jenkins (qui vient d’être annoncée aux commandes du prochain Star Wars), le troisième volet consacré à Wonder Woman a donc été officialisé par les studios. Il faut dire que le 1er film consacré à la super-héroïne a été l’un des rares succès critiques et publiques de la franchise DC Comics (qui réunit également Batman, Superman ou Aquaman). Gal Gadot a également resigné pour renfiler le costume de l’amazone aux superpouvoirs, pour la cinquième fois (après ses 2 propres films et deux apparitions dans Batman vs. Superman et Justice League).