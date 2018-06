"Wonder Woman 1984" : la première image de Kristen Wiig

La suite de "Wonder Woman" se dévoile de plus en plus. Après la première photographie de l'héroïne incarnée par Gal Gadot révélée le 13 juin dernier sur Twitter, c'est au tour de son ennemie de faire sa première apparition sur les réseaux sociaux. La réalisatrice Patty Jenkins a publié le cliché de Kristen Wiig dans la peau de Barbara Minerva sur son compte Twitter, mercredi 27 juin :

Alors que le tournage a déjà commencé, l'actrice apparaît visiter ce qui ressemblerait à un musée d'Histoire naturelle. L'intrigue de cette suite de "Wonder Woman" se déroulera en 1984, en pleine Guerre Froide. Kristen Wiig incarnera Barbara Minerva, une anthropologue britannique qui a développé des pouvoirs surnaturels lors d'une expédition dans la jungle africaine. En développant la force et la rapidité d'un chat de la jungle, l'anthropologue a fini par céder aux pulsions animales et devient alors la méchante Cheetah. À ses côtés, Gal Gadot reprend son rôle de super-héroïne Wonder Woman et Chris Pine celui de Steve Trevor.

Un rôle visiblement très important pour l'actrice Kristen Wiig qui n'a pas hésité à abandonner le tournage de la série d'Apple "You Think It, I'll Say It" pour pouvoir participer au blockbuster. Le premier opus avait réalisé un record au box-office en devenant le premier long-métrage réalisé par une femme ayant le mieux réussi au cinéma. Sorti en 2017, "Wonder Woman" a récolté plus de 821 millions de dollars dans le monde.