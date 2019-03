Will Smith entrera dans la peau du père de Serena Williams pour le film "King Richard"

Véritable success story, le parcours exceptionnel des soeurs Williams, les légendes féminines du tennis international, va être porté à l'écran à travers l'histoire de leur père, Richard Wiliams. D'après les médias américains, c'est Will Smith qui devrait jouer le rôle-titre de ce long-métrage intitulé "King Richard".

Jeu, set et match. D'après les médias américains, Will Smith vient de décrocher son prochain rôle au cinéma. L'acteur américain a été choisi pour jouer le père de Serena et Venus Williams, les championnes de tennis, dans le film encore en développement, "King Richard".

Ecrit par Zach Baylin, le long-métrage reviendra sur la vie de Richard Williams et le suivra à travers des épreuves difficiles, faisant face au scepticisme, aux controverses et à son propre passé trouble afin d'élever ses filles. Une éducation qui a commencé très tôt sur les courts de tennis en Californie alors que les soeurs Williams n'avaient que quatre ans. Ce scénario faisait partie de la liste des meilleurs projets 2018, la Black List.

Avec 23 titres remportés en simple dans les tournois du Grand Chelem, Serena a vraiment démarré sa carrière impressionnante avec l'US Open en 1999 qu'elle a remporté face à Martina Hingis. Sa soeur, Venus, a décroché quant à elle son premier titre de Grand Chelem en 2000 en s'imposant à Wimbledon. Depuis, six autres titres se sont ajoutés à son palmarès. A elles deux, les soeurs Williams cumulent 14 titres du Grand Chelem en double.

En plus de son rôle de patriarche, Will Smith sera également producteur du film à travers sa société Overbrook Entertainment aux côtés de Star Thrower Entertainment ("Pentagon Papers"), Mary Solomon et Rick Rickertsen. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été avancée par la production.

En attendant, l'acteur du "Prince de Bel Air" retrouvera son ancien coéquipier, Martin Lawrence, dans le troisième opus de la saga "Bad Boys" baptisé "Bad Boys for Life", actuellement en plein tournage. Un quatrième volet a d'ores et déjà été annoncé.