Will Smith, absent de la suite de "Suicide Squad"

L'acteur, qui incarnait Deadshot dans le film original sorti en août 2016, quitte la saga pour des raisons d'emploi du temps trop chargé. Il n'avait officiellement jamais signé pour une suite, croit savoir le Hollywood Reporter.

Le long-métrage initial, réalisé par David Ayer, avait été un véritable succès au box-office mondial avec plus de 745 millions de dollars de recettes. Le deuxième volet sera dirigé par James Gunn pour son premier film depuis 2017 et le deuxième opus des "Gardiens de la Galaxie".

Intitulé "The Suicide Squad", la fiction sera plus un remake du film original qu'une suite à proprement parler. James Gunn devrait mettre en scène les personnages DC Comics, Deadshot, Harley Quinn, le Joker, Captain Boomerang et Killer Croc, qui entrent au service du gouvernement en échange d'une peine moins lourde.

Il sortira le 6 août 2021 aux Etats-Unis, soit cinq ans après le film original.

Will Smith apparaîtra prochainement dans le remake d'"Aladdin", prévu pour le 22 mai 2019. Il y jouera le rôle du génie. Il doit également tourner dans "Bad Boys for lif3" d'Adil El Arbi et Bilall Fallah.