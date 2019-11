"Wild Mountain Thyme", le film avec Emily Blunt, se dévoile dans une première image

Jamie Dornan ("50 nuances de Grey"), Jon Hamm ("Mad Men"), Dearbhla Molloy ("No Reservations"), et l’inimitable Christopher Walken ("Attrape-moi si tu peux") complètent le casting.

Après avoir incarné la tête d’affiche du " Retour de Mary Poppins " en 2018, Emily Blunt travaille sur un nouveau projet. Elle fait partie de la distribution de "Wild Mountain Thyme", l’adaptation cinématographique de la pièce "Outside Mullingar" de John Patrick Shanley, jouée à Broadway depuis 2014. Le dramaturge américain, oscarisé en 1988 pour avoir écrit le scénario du film "Éclair de lune" de Norman Jewison, portera lui-même son œuvre sur grand écran.

Une première photo d’Emily Blunt et Jamie Dornan, héros de "Wild Mountain Thyme", long-métrage de John Patrick Shanley, a été dévoilée par Variety début novembre. L'acteur Jamie Dornan l'a également publiée sur son compte Instagram.

Situé en Irlande, le long-métrage suit Anthony (Jamie Dornan), un agriculteur sans cesse rabaissé par son père (Christopher Walken). Ce dernier le menace même de léguer la ferme familiale à son cousin américain, Adam (Jon Hamm). Dans le même temps, leur voisine, Rosemary (interprétée par Emily Blunt qui remplace Holliday Grainger, initialement prévue), a du mal à refouler ses sentiments pour Anthony après avoir été humiliée par lui pendant leur enfance.

Le tournage vient de se terminer en Irlande et à New-York. Un premier aperçu de "Wild Mountain Thyme" a été révélé à cette occasion. On y voit Jamie Dornan et Emily Blunt semblant tomber amoureux l’un de l’autre.

HanWay Films s’occupera de la vente du long-métrage lors de l’édition 2019 du marché du film américain qui se déroule en ce moment.