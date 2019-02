"Werk Ohne Autor" : une oeuvre épique inspirée de la vie du peintre Gerhard Richter

Ce mercredi sort dans les salles le nouveau film de Florian Henckel von Donnersmarck "Werk Ohne Autor", qui s'inspire de la vie et de l'oeuvre du peintre allemand Gerhard Richter.

Scénariste, réalisateur et producteur allemand, Florian Henckel von Donnersmarck démarre sa carrière par un long-métrage " La vie des autres " qui dépeint le système policier de l’Allemagne de l’Est durant les heures les plus sombres de son régime totalitaire. Succès critique et public, ce film remporte l’Oscar et le César du Meilleur Film étranger.

Après un passage aux Etats-Unis pour réaliser " Le touriste ", thriller qui réunit Johnny Depp et Angelina Jolie, il nous revient aujourd’hui avec " Werk Ohne Autor ", nommé pour les prochains Oscar dans la catégorie Meilleur Film étranger. Pour ce dernier, il fait appel au comédien allemand Sebastian Koch, à la jeune et prometteuse Paula Beer ainsi qu’à Tom Schilling.

"Werk Ohne Autor" sort ce mercredi 6 février dans les salles. Découvrez la bande-annonce du film dans votre Agenda Ciné.