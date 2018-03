Welcome... à la 36ème édition du Festival International du Film Fantastique

Le cinéma de genre renouera avec la capitale belge du 3 au 15 avril pour la 36ème édition du Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF). Le festival pourra notamment compter sur 12 avant-premières mondiales pour faire frissonner ses 50.000 habitués.

"Cette année encore, la sélection a été très difficile! Les soumissions ne cessent d'exploser", explique Jonathan Lenearts, porte-parole du festival. Sur les près de 2.000 films soumis, l'équipe partiellement renouvelée du BIFFF a finalement retenu 104 longs métrages et une cinquantaine de courts. Parmi ceux-ci, 11 sont belges et six d'entre eux seront présentés en avant-première mondiale.

Miroir des préoccupations actuelles, l'édition 2018 abordera des thèmes liés au féminisme, à la migration ou encore à la montée des nationalismes. Innovation de cette année: la réalité virtuelle s'invitera également à l'occasion d'une master class. Le festival honorera toutefois ses traditions avec son 33ème bal des vampires, son concours de peinture sur corps et sa journée dédiée aux zombies, le 14 avril. Le "Brussels International Film Market", le premier marché européen exclusivement dédié à l'industrie audiovisuelle, soufflera en outre sa deuxième bougie.

Événement du festival cette année, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro donnera une master class à Bozar. Quelques heures après cette annonce, toutes les places étaient déjà vendues. Les organisateurs ont toutefois annoncé ce jeudi que les 150 premiers inscrits sur la liste d'attente recevraient également leur sésame. Ils seront avertis dans le courant de la semaine prochaine, a indiqué le BIFFF.