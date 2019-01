"Weegee", le biopic du photographe américain Arthur Fellig

Le cinéaste Errol Morris va réaliser un film biographique sur la vie d'Arthur Fellig, un célèbre photojournaliste qui aura marqué son époque par des photographies saisissantes en noir et blanc. Pour le moment, aucun acteur n'est rattaché au projet.

Après avoir retracé la vie de Robert S. McNamara, l'ancien secrétaire à la Défense des Etats-Unis, dans le documentaire oscarisé "The Fog of War", Errol Morris s'attaque à un célèbre photographe américain. Le réalisateur signera le biopic "Weegee" consacré à Arthur Fellig, un photographe américain qui a notamment connu le succès avec ses célèbres photographies en noir et blanc, nocturnes de New York.

Errol Morris sera accompagné du producteur Lawrence Schiller, lauréat de l'Oscar du meilleur film documentaire en 1975 pour "The Man Who Skied Down Everest". Plus connu sous le pseudonyme de Weegee, Arthur Fellig a marqué son temps par son travail autour de la photographie en noir et blanc. C'est en 1930 que le jeune photographe débute sa carrière en capturant la vie nocturne de la police et des ambulances new-yorkais. Son travail lui permet d'être publié entre autre dans "Vogue" ou encore "Life", parmi d'autres journaux et magazines.

"Weegee n'a peut-être pas inventé tout seul la sensibilité du noir, mais sans lui, le noir aurait été inimaginable, a déclaré Errol Morris. Il a reconnu qu'il construisait sa propre vision de la réalité, remplie de personnages frappants - riches, pauvres, vicieux et autres".

"Errol et moi-même voulions faire un film ensemble depuis de nombreuses années, et le rapport entre l'obsession de Weegee de rendre compte des comportements antisociaux et la nôtre se sont avérées être le lien que nous attendions.", a précisé Lawrence Schiller.

Avec son documentaire "The Fog of War", Errol Morris a également remporté l'Oscar du meilleur film documentaire en 2004 puis l'Ours d'argent au Festival de Berlin pour "Standard Operating Procedure", qui traitait déjà de l'importance de la photographie, cette fois-ci dans le milieu militaire.