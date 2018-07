"Wednesday with Goddard" : à la recherche du dieu perdu

Ce court métrage d’animation à l’apparence décalée et naïve est un vrai objet de réflexion personnelle.

Un jeune homme seul dans sa maison se demande quel est le sens de la vie. Il part alors à la recherche de Dieu. Dans la rue, dans la terre, dans les bibliothèques, il ne trouve de Dieu. Il croise alors une femme qui lui promet de lui faire rencontrer l’être supérieur en haut d’une montagne. Le jeune sceptique la suit dans un périple qui va le retourner.

“Wednesday with Goddart” est l’oeuvre d’un jeune réalisateur canadien, Nicolas Ménard, en collaboration avec une artiste chinois vivant à Londres, Manshen Lo. Le court métrage de quatre minutes mélange les dessins très détaillés de fleurs et de montagnes avec la simplicité des personnages animés, qui évoque les courbes de Fernand Léger. Le résultat est finalement moderne, coloré et surréaliste. L’idée de départ de Nicolas Ménard était de débuter son histoire comme un conte pour enfant, avec un brin d’humour et d’exagération mais finir sur une note plus grave, tenant lieu de morale. La quête spirituelle du héros se transforme finalement en cauchemar et il regrette d’avoir voulu en savoir davantage sur quelque chose qui lui échappe.

Le court métrage a obtenu plusieurs récompenses dont l’Award du meilleur court d’animation au Festival SXSW en 2017 et plusieurs nominations à travers le monde. A voir absolument.

Le court métrage “Wednesday with Goddart” (2016) de Nicolas Ménard est à regarder sur Arte ou ci-dessous :