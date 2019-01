"We need to talk about cosmos" : la face cachée de la lune

Un court métrage français démonte avec humour la vie rêvée dans l’espace et évoque les aspects plus contraignants.

Être cosmonaute et vivre en gravitation est un rêve d’enfant qui comporte quelques problèmes logistiques d’adultes. Les premiers jours dans l’espace sont incroyables, faits de découvertes perpétuelles et d’une légèreté mais très vite arrive une étrange sensation. Malgré sept ans de préparation durant lesquels le corps est entraîné à devenir hyper-performant en toute circonstance, on ne peut rien faire contre la nausée et les maux de tête et tous les problèmes qui s’en suivent. Sur un ton décalé, le court métrage de Raphaël Bluzet raconte le quotidien d’un astronaute, des espoirs à la réalité. Quelles sont les différences entre les activités sur la terre et dans l’espace ? La moindre tâche à accomplir devient incroyablement difficile pour un astronaute et s’endormir est comme tomber dans le néant.

“We need to talk about cosmos” est un court métrage drôle et léger qui évoque la face cachée de la destinée de cosmonaute, beaucoup moins attrayante qu’évoquée partout. Avec les illustrations d’Arthur Poitevin, Raphaël Bluzet met en scène avec brio la vie dans l’espace. Le film a été remarqué au Cannes Short Film Corner mais aussi aux Intergalactiques, au Comete Film Festival et à Aesthetica.

Raphaël Bluzet était l’invité d’une masterclass Adobe qui détaillait son processus de création, du concept à la production. La vidéo est à voir sur YouTube.

Regarder “We need to talk about cosmos” (2018) de Raphaël Bluzet en Staff Pick sur Vimeo ou ci-dessous :