Warner Bros. prépare un film sur "Supergirl"

Le personnage de Supergirl, alias Kara Zor-El, s'est échappé de Krypton avant que la planète n'explose pour être élevé par son cousin Kal El, alias Superman. Elle est apparue pour la première fois dans "Action Comics #252", publié en 1959. Ce projet pourrait marquer la rencontre entre Supergirl et Superman, incarné par Henry Cavill dans "Man of Steel" en 2013, "Batman v Superman : L'Aube de la justice" en 2016 et "Justice League" en 2017, mais dont l'implication reste encore très floue.

Il y aura une nouvelle super-héroïne sur grand écran. Warner Bros. et DC Comics prépareraient un film dédié à Supergirl, la cousine de Superman, selon les informations révélées par Deadline. Pour le moment, très peu d'informations ont fuité. Seul Oren Uziel ("22 Jump Street") a été annoncé comme scénariste, d'après le site spécialisé. Aucun producteur ni réalisateur n'est encore rattaché au projet.

Qui pour interpréter "Supergirl" ?

Depuis 2015, Melissa Benoist prête ses traits à Supergirl dans la série télévisée du même nom lancée sur The CW. Elle y incarne Kara Zor-El, arrivée avec vingt-quatre ans de retard pour protéger son cousin Kal-El, alias Superman. Recueillie par la famille Danvers, elle devient Kara Danvers et apprend à maîtriser ses pouvoirs avant de devoir les utiliser pour sauver sa ville. Melissa Benoist reprendra son rôle dans la quatrième saison diffusée sur The CW.

Un premier film avait été réalisé en 1984 par Jeannot Szwarc sur "Supergirl" avec Helen Slater dans le rôle principal, aux côtés de Faye Dunaway et Mia Farrow.

L'univers DC Comics prend de plus en plus d'ampleur avec la prochaine sortie de "Aquaman" en décembre prochain, incarné par Jason Momoa, sans oublier le deuxième opus de "Wonder Woman 1984" par Patty Jenkins, actuellement en tournage. Joaquin Phoenix sera également le nouveau visage du "Joker" dans le prochain film dédié à l'ennemi de Batman, aux côtés de Robert De Niro.