Wallywood, une application pour tout savoir des lieux de tournages de films...

Wallimage proposera prochainement Wallywood, une application mobile gratuite pour tout savoir des lieux de tournages de films en Wallonie. Disponible sur iOS et Android, elle portera exclusivement sur les longs métrages de fiction et sera officiellement lancée lors du week-end événementiel "Wallywood On Tour(ne)" les 27 et 28 avril prochains, a annoncé le fonds régional mercredi lors d'une conférence de presse.

Dédiée autant au grand public qu'aux cinéphiles, Wallywood permettra aux Wallons mais aussi aux touristes de découvrir l'envers du décor par le biais d'articles de fond, de photos et vidéos exclusives, de scènes de films géolocalisées ou encore de contenus en 360° ou en réalité augmentée. Les personnes qui le souhaitent pourront par ailleurs recevoir des notifications lorsqu'elles passeront à proximité de lieux qui ont accueilli des équipes de films. L'application ne fera cependant pas état des tournages en cours ou à venir.

Pour valoriser l'industrie audiovisuelle du sud du pays, Wallimage organisera par ailleurs l'événement Wallywood On Tour(ne). Durant tout un week-end, 40 entreprises du secteur (KeyWall, le Pôle Image de Liège, Pix & Real, Digital Graphics,...) ouvriront leurs portes au public. Diverses activités seront proposées aux quatre coins de la Wallonie, notamment six vrais faux tournages au cours desquels des quidams pourront donner la réplique à leurs comédiens favoris sur simple inscription préalable. Une scène des "Visiteurs" pourra entre autres être rejouée, de même qu'une séquence de "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse, qui coachera personnellement les acteurs d'un jour.

"Duelles" sera par ailleurs projeté simultanément dans 14 salles wallonnes le samedi soir. Les séances seront précédées d'un entretien avec l'équipe diffusé en direct d'Acinapolis à Namur.

"Selon le succès, il n'est pas impossible que l'on remette ça l'année qui suit", a déjà fait savoir Philippe Reynaert, directeur de Wallimage.

En presque 20 ans d'existence, le fonds régional a financé quelque 400 coproductions, dont 195 tournées en Wallonie.